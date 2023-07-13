Російські окупанти можуть збільшити загрозу з Чорного моря: експерт пояснив плани армії РФ

Російські окупанти до кінця року можуть збільшити свою загрозу зі сторони Чорного моря. Армія РФ там будує додатковий корабель з “Калібрами”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

"Це корабель "Циклон" - перший корабель на заводі "Залів", який побудований фактично з розпаду Радянського Союзу. Зараз на ньому вже побудований один корабель "Каракурт", який буде досить скоро в складі Чорноморського флоту працювати на Азові. До кінця року вони побудують ще один такий корабель. І тоді оце угрупування буде мати спроможність застосовувати 24 ракети. Це вже серйозна загроза", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що у НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії.

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