Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти можуть збільшити загрозу з Чорного моря: експерт пояснив плани армії РФ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти можуть збільшити загрозу з Чорного моря: експерт пояснив плани армії РФ

Росія будує ще один ракетоносій / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

На заводі "Залив" окупанти будують додатковий ракетоносій.

Російські окупанти до кінця року можуть збільшити свою загрозу зі сторони Чорного моря. Армія РФ там будує додатковий корабель з “Калібрами”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

"Це корабель "Циклон" - перший корабель на заводі "Залів", який побудований фактично з розпаду Радянського Союзу. Зараз на ньому вже побудований один корабель "Каракурт", який буде досить скоро в складі Чорноморського флоту працювати на Азові. До кінця року вони побудують ще один такий корабель. І тоді оце угрупування буде мати спроможність застосовувати 24 ракети. Це вже серйозна загроза", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що у НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація