Російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач - Міноборони США

Російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач - Міноборони США

Російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач.

У той же час українські військові відтісняють злочинців РФ до кордону.

Про це пише американский репортер Джек Детча з посиланням на високопосадовця з Міноборони США.

"Росія змінила курс на досягнення "скромніших" цілей на Донбасі. Водночас українські підрозділи, як і раніше, відтісняють війська РФ до кордону", - наголосив представник Пентагону.

Він також додав, що очільник Кремля Путін намагався перекинути на Донбас додаткову живу силу, але це не призвело до успіху.

Проблеми у окупантів, на думку чиновника з Міноборони, можуть бути через проблеми з логістикою.

Нагадаємо, що ворог веде посилену повітряну розвідку. У Генштабі розповіли, де тривають бойові дії на Харківщині.

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