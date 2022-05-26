Російські окупанти на Донбасі провокують українських бійців на великий бій: для чого це потрібно

Російські окупанти на Донбасі провокують українських бійців на великий бій: для чого це потрібно

Російські окупанти на Донбасі провокують українських бійців на великий бій. Мета військових злочинців РФ - залучення всього озброєння ЗСУ.

Про це в етері телемарафону повідомив воєнний експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Вони хочуть генеральний бій – стінка на стінку і під час цього бою знищити максимально всі наші війська, всю нашу техніку, всіх людей та типу, ми перемогли. Ми не даємо їм нав'язати нам цей генеральний бій. Ми маневруємо вліво-вправо і це їх дуже нервує і вони починають гатити по цивільних, інфраструктурі, обстрілюють ракетами, в туалети потрапляють. Це в них така агонія. Проте вони продовжують спроби нав'язати цей генеральний бій і наше завдання не піддатися цьому”, - зазначив Іван Ступак.

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Він також додав, що ситуація на Донбасі зараз критична, але контрольована.

“Потрібно розуміти, що на війні не буває тільки добрих новин. Не варто очікувати щоденно новин про звільнення нового населеного пункту. Будуть новини, де ми, на жаль, відступаємо. Це робимо виключно тоді, коли є варіант, що наші військові будуть знищені або взяті у кільце”, - підкреслив воєнний експерт.

Нагадаємо, що на Запорізький напрямок окупанти пригнали старезні танки Т-62, а також замінували берег Каховського водосховища.

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