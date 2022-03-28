Російські окупанти на півдні роздають рублі, щоб організувати псевдореферендуми - Подоляк

Російські окупанти на півдні роздають рублі, щоб організувати псевдореферендуми - Подоляк

Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь.

Російські окупанти у південних регіонах України почали роздавати українцям на окупованих територій рублі, щоб потім провести там псевдореферендуми.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - йдеться у повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, "Укргазбанк" пропонує 100 тисячів рублів готівкою російським окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

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