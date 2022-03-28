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Російські окупанти на півдні роздають рублі, щоб організувати псевдореферендуми - Подоляк

Дата публікації
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2007
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Російські окупанти на півдні роздають рублі, щоб організувати псевдореферендуми - Подоляк

Pexels

Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь.

Російські окупанти у південних регіонах України почали роздавати українцям на окупованих територій рублі, щоб потім провести там псевдореферендуми. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних "референдумів". Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - йдеться у повідомленні Подоляка. 

Нагадаємо, "Укргазбанк" пропонує 100 тисячів рублів готівкою російським окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.

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