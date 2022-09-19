Російські окупанти на півдні України затиснуті: їм пропонують скласти зброю або тікати

Російські окупанти на півдні України затиснуті між Силами оборони та правим берегом.

Російським загарбникам пропонують скласти зброю та перейти під егіду міжнародного права або тікати.

Про це 19 вересня в етері телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом — підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що командири російський окупантів намагаються здатись у полон та скласти зброю, проте такі заявки ретельно перевіряють, оскільки загарбники можуть вдатись до провокацій. Гуменюк наголосила, що росіяни деморалізовані та не бачать для себе перспектив на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.

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