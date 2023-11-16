Російські окупанти на полі бою грабують своїх вбитих побратимів: знімають одяг та взуття

Російські окупанти не забирають своїх вбитих військових. Натомість вони роздягають їх.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, окупантам не надають забезпечення, тому вони використовують одяг і взуття своїх же вбитих.

"Що стосується постачання... інформація від нашої розвідки. Хлопці ходять в "сіру зону", вони розказують, вони показують фото... Вбиті росіяни, яких не забирають, але з них знімають вони взуття (це завжди було), знімають навіть верхній одяг. Бо в них не вистачає, мабуть, вже і одягу. Є такий факт і це бачимо не тільки ми, а інші бригади про це кажуть", - поділився Кирило Сазонов.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти укріплюються в очікуванні наближення ЗСУ.

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