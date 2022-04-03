Російські окупанти на Сумщині викрадають та катують молодих чоловіків - прокуратура

Російські окупанти на Сумщині викрадають та катують молодих чоловіків - прокуратура

Двом чоловікам вдалось врятуватись від російських вбивць, ще двох - розшукують.

У Сумській області прокуратура відкрила провадження проти російських окупантів, які викрадають та катують молодих чоловіків.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у м. Тростянець окупанти під час обшуків у будинках мирних жителів викрали 32-річного та 29-річного чоловіків. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Також 20 березня росіяни захопили у полон ще двох чоловіків. Їх утримували та катували у приміщенні залізничного вокзалу. Коли почались активні бойові дії, чоловіки втекли з полону.

"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами викрадення людей представниками іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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