Російські окупанти на Сумщині викрадають та катують молодих чоловіків - прокуратура

Двом чоловікам вдалось врятуватись від російських вбивць, ще двох - розшукують.
У Сумській області прокуратура відкрила провадження проти російських окупантів, які викрадають та катують молодих чоловіків.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що у м. Тростянець окупанти під час обшуків у будинках мирних жителів викрали 32-річного та 29-річного чоловіків. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.
Також 20 березня росіяни захопили у полон ще двох чоловіків. Їх утримували та катували у приміщенні залізничного вокзалу. Коли почались активні бойові дії, чоловіки втекли з полону.
"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами викрадення людей представниками іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.
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