Російські окупанти на території Чорнобильської зони накопичили небезпечні боєприпаси, які можуть вибухнути

ЗСУ не можуть вести бойових дій на території Чорнобильської зони.
Російські окупанти у Чорнобильській зоні накопичили боєприпаси, які можуть вибухнути у будь-який момент та пошкодити "Укриття". Натомість проплачені агенти РФ у різних державах почали пропагандистську роботу та заперечують цей факт.
Про це 29 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців", - наголошують в Генштабі.
Разом з тим РФ та її агенти впливу поширюють дезінформацію, адже ЗСУ не можуть вести бойових дій на території Чорнобильської зони.
"Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим", - наголосили в Генштабі.
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