Російські окупанти на території Чорнобильської зони накопичили небезпечні боєприпаси, які можуть вибухнути

Російські окупанти на території Чорнобильської зони накопичили небезпечні боєприпаси, які можуть вибухнути

ЗСУ не можуть вести бойових дій на території Чорнобильської зони.

Російські окупанти у Чорнобильській зоні накопичили боєприпаси, які можуть вибухнути у будь-який момент та пошкодити "Укриття". Натомість проплачені агенти РФ у різних державах почали пропагандистську роботу та заперечують цей факт.

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Про це 29 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Російська федерація та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців", - наголошують в Генштабі.

Разом з тим РФ та її агенти впливу поширюють дезінформацію, адже ЗСУ не можуть вести бойових дій на території Чорнобильської зони.

"Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів. Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим", - наголосили в Генштабі.

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