Російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв: є поранені

Російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв: є поранені

Російські війська 24 квітня обстріляли Чугуїв на Харківщині.

У результаті російської атаки на Чугуїв, за інформацією міської влади, є поранені.

Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За його даними, внаслідок обстрілу троє людей поранено, серед яких — мати з дитиною 12 років.

"Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс", — написав Тимошко.

Місцевих мешканців закликають залишатися вдома.

Нагадаємо, на Великдень окупанти обстріляли Олексіївку на Харківщині.

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