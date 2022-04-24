Російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв: є поранені

Російські війська 24 квітня обстріляли Чугуїв на Харківщині.
У результаті російської атаки на Чугуїв, за інформацією міської влади, є поранені.
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За його даними, внаслідок обстрілу троє людей поранено, серед яких — мати з дитиною 12 років.
"Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс", — написав Тимошко.
Місцевих мешканців закликають залишатися вдома.
Нагадаємо, на Великдень окупанти обстріляли Олексіївку на Харківщині.
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