Російські окупанти на Запорізькій АЕС споруджують укріплення та риють окопи — "Енергоатом" (фото)

Російські військові, які захопили Запорізьку АЕС, заборонили співробітникам станції приходити на роботу з мобільними телефонами.

У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські військові вирили окопи, розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

Про це увечері 15 травня повідомили у державному концерні "Енергоатом".

У повідомленні уточнили, що такими укріпленнями окупанти “сором’язливо прикрили” результати свого обстрілу будівлі навчально-тренувального центру атомної станції.

Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

Російські військові також продовжують чинити тиск на співробітників станції, заборонивши їм приходити на роботу з мобільними телефонами.

У повідомленні відзначили, що кількість окупантів у самому місті дещо зменшилася.

“Американська військова техніка вже активно спалює рашистську нечисть з планети Земля. Впевнені, що така доля скоро наздожене орків та їхніх поплічників, які засіли в Енергодарі”, - висловили сподівання в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що Запорізька АЕС, яка є найбільшою атомна електростанція в Європі, була захоплена російськими окупантами 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Наприкінці квітня АЕС повністю відновила роботу, хоча російська влада намагається отримати повний контроль над станцією, залучивши фахівців з РФ.

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