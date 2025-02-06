Російські окупанти накопичують сили на чотирьох напрямках фронту: речник Нацгвардії розповів деталі

На Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках противник постійно поповнює втрати, оскільки є велика кількість знищеної піхоти.

Російські окупанти накопичують сили на чотирьох напрямках фронту.

Про це в етері "Ми-Україна" заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Речник Нацгвардії зазначив, що суттєвих змін по лінії фронту при цьому не фіксується.

"На тих ділянках, де ведуться активні бойові дії – Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп’янському – противник постійно поповнює втрати, оскільки є велика кількість знищеної піхоти. А що стосується тенденції останніх місяців по Куп’янському та Лиманському напрямках, то тут мали місце великі штурми з великою кількістю бронетехніки, в яких РФ залучала понад 20 одиниць, то тут є поповнення танків та артилерії", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що росіяни готуються до майбутніх тривалих наступальних дій навесні. "Армія Путіна знизила темп наступу, але це не привід для оптимізму", – зазначив Гетьман.

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