Росіяни накрали в українців прикрас, але окупантів вчасно "денацифікували": фото

Російські окупанти продовжують грабувати українців.
На цей раз у кишенях ліквідованих росіян знайшли багато прикрас, які вони вкрали.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в соціальних мережах.
"Вміст кишень денацифікованих рашистів. Звичайна біжутерія, але орків це не зупиняє", - написав український офіцер.
Судячи із шевронів ЗСУ ліквідували двох окупантів, які перед смертю встигли награбувати майно українців.
Нагадаємо, російські окупанти настільки дикі та обмежені, що почали вже красти магніти з холодильників.
Російський загарбник у телефонній розмові побідкався на те, що українці до війни могли подорожувати світом та залишили у своїх будинках магніти на холодильниках.
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