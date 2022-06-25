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Росіяни накрали в українців прикрас, але окупантів вчасно "денацифікували": фото

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Росіяни накрали в українців прикрас, але окупантів вчасно "денацифікували": фото

Фото: Анатолій Штефан

Російські окупанти продовжують грабувати українців.

На цей раз у кишенях ліквідованих росіян знайшли багато прикрас, які вони вкрали. 

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в соціальних мережах. 

"Вміст кишень денацифікованих рашистів. Звичайна біжутерія, але орків це не зупиняє", - написав український офіцер. 

Судячи із шевронів ЗСУ ліквідували двох окупантів, які перед смертю встигли награбувати майно українців. 

Нагадаємо, російські окупанти настільки дикі та обмежені, що почали вже красти магніти з холодильників.

Російський загарбник у телефонній розмові побідкався на те, що українці до війни могли подорожувати світом та залишили у своїх будинках магніти на холодильниках. 

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