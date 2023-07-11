Російські окупанти накривають вогнем житлові квартали Херсона: є поранені

Окупанти обстріляли щонайменше п'ять житлових будинків.
Російські окупанти вдень 11 липня обстріляли житлові квартали Херсона. Вже відомо про влучення в гуманітарний штаб та щонайменше п’ять житлових будинків.
Про це на сторінці в соцмережі написала Херсонська ОВА.
“Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики. Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані. Обстріли міста продовжуються. Не виходьте на вулицю”, - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, що росіяни готують масований обстріл залізничного вокзалу в Херсоні.
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