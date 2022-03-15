Російські окупанти намагались штурмувати Харків і зазнали ганебної поразки - голова ВЦА

Втрати окупантів підраховуються.

Російські окупанти 15 березня намагались прорватись до Харкова. Проте українські захисники зупинили загарбників.

Також читайте Глава Європейської Ради провів телефонну розмову з Путіним

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій. У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, народні депутати ухвалили низку важливих змін, які допоможуть вистояти у боротьбі з російськими окупантами. Законопроєкти стосуються різних суспільно-політичних сфер життя українців.

Читайте також: