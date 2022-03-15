Російські окупанти намагались штурмувати Харків і зазнали ганебної поразки - голова ВЦА

Втрати окупантів підраховуються.
Російські окупанти 15 березня намагались прорватись до Харкова. Проте українські захисники зупинили загарбників.
Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.
"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій. У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, народні депутати ухвалили низку важливих змін, які допоможуть вистояти у боротьбі з російськими окупантами. Законопроєкти стосуються різних суспільно-політичних сфер життя українців.
Читайте також:
- Фотографував укріплення та військові об'єкти: у Дніпрі затримали російського найманця
- Коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки експертів
- В РНБО нагадали основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань: інфографіка