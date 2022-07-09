Російські окупанти намагалися наблизитися до Харкова - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку російські військові намагалися наблизитися до міста.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, оборонці Харківського напрямку відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 липня.

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"На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції", - зазначають у ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області. На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

Зауважимо, Харківська область та місто перебуває під щоденним вогнем росіян. Зокрема, 9 липня окупанти завдали удару по центральній частині міста. За попередньою інформацією, удар, було завдано балістичною ракетою "Іскандер". В результаті атаки травмовано шістьох мирних мешканців. Крім того, серед потерпілих є 12-річна дівчинка.

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