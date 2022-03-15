Російські окупанти намагалися взяти штурмом Харків, але зазнали поразки – голова ОДА

Ворог намагався піти штурмом на місто.

Українські військові завдали значних втрат російським окупантам, коли ті намагалися піти штурмом на Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог намагався наступати на Харків із П’ятихаток, але ЗСУ завдали окупантам значних втрат. Також російських військових відкинули за межі їхніх попередніх позицій.

"Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом", - написав голова ОДА.

Також він повідомив, що у першій половині дня ЗСУ вели запеклу боротьбу з окупантами й в Руських Тишках. Ворог зазнав значних втрат та відступив на попередні позиції.

"Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів!" - написав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харківській області з психоневрологічного інтернату вдалося евакуювати близько 300 людей літнього віку. Через обстріли приміщення закладу було майже знищено.

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