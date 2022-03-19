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Російські окупанти намагалися наступати у Сєвєродонецьку: зазнали втрат і відступили

Російські окупанти намагалися наступати у Сєвєродонецьку: зазнали втрат і відступили

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Російські окупанти намагалися наступати у Сєвєродонецьку: зазнали втрат і відступили

Ворог зосередився на спробах захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасну.

Армія Російської Федерації здійснила спробу провести наступальні дії у Сєвєродонецьку, але зазнала значних втрат і відступила. 

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, головні міста області перебувають під прапором України. Російські окупанти намагалися продовжити наступальні дії на визначених напрямках.

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“Противник діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пурдівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки", - наголосив голова ОДА.

Російські війська намагаються штурмувати та вести вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Втім, основні зусилля зосереджені на захопленні населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна.
Крім того, в районах населених пунктів Сиротине та Метьолкіне арія РФ здійснила авіаційні удари по цивільних об’єктах.

У районі Рубіжного, за підтримки артилерії, окупанти країни-агресора продовжують закріплюватись у західних та північно-західних частинах міста. Ворог також здійснив перегрупування. Втім, успіху не має.

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