Російські окупанти намагалися наступати у Сєвєродонецьку: зазнали втрат і відступили

Ворог зосередився на спробах захопити Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасну.

Армія Російської Федерації здійснила спробу провести наступальні дії у Сєвєродонецьку, але зазнала значних втрат і відступила.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, головні міста області перебувають під прапором України. Російські окупанти намагалися продовжити наступальні дії на визначених напрямках.

“Противник діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пурдівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки", - наголосив голова ОДА.

Російські війська намагаються штурмувати та вести вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Втім, основні зусилля зосереджені на захопленні населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна.

Крім того, в районах населених пунктів Сиротине та Метьолкіне арія РФ здійснила авіаційні удари по цивільних об’єктах.

У районі Рубіжного, за підтримки артилерії, окупанти країни-агресора продовжують закріплюватись у західних та північно-західних частинах міста. Ворог також здійснив перегрупування. Втім, успіху не має.

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