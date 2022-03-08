Російські окупанти намагалися просунути свій десант до Харкова: ворогів ліквідували

Решта втекла на територію Білгородської області РФ.

Російські окупанти намагалися просунути свій десант до Харкова. Проте військових злочинців ліквідували загони тероборони та сухопутні війська ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі голови Харківської обладміністрації.

Як стало відомо, у Вовчанському районі російський супротивник на трьох вертольотах висадив десантно-штурмову групу. 120 окупантів намагалися рухатися до обласного центру. Проте більшість ворогів одразу знищили. Решта втекла на територію Білгородської області РФ.

“Сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України. Угруповань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти”, — розповіли в пресслужбі обладміністрації.

Читайте також: