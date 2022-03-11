Російські окупанти намагаються мститися українським військовим, обстрілюючи цивільних - Арестович

Через помсту росіяни обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та Луцьку.

Російські окупанти завдали авіаударів по цивільному населенню всієї України. Це спроби помститися українським військовим за розбиті групи російської солдат.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.

"Протягом ночі наша авіація наносила потужних ударів по скупченнях ворога. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, по Харківщині, по Полтавщині, по Дніпру і по інших містах. Це спроби припинити дії нашої авіації", — сказав Арестович.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів Російської Федерації в аеродром поблизу Луцька, який окупанти завдали 11 березня, загинуло четверо осіб.

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