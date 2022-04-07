Російські окупанти намагаються наступати: Генштаб розповів про ситуацію на Донеччині

Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Російські окупанти продовжують ракетами обстрілювати населені пункти на Донецькому та Таврійському напрямках. Також вбивці з РФ намагались наступати в районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке, проте успіхів у них не було.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ за 7 квітня.

"На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу. Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна. Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ймовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

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