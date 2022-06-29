Російські окупанти намагаються оточити Лисичанськ: голова Луганської ОВА по ситуацію в області

Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком.

До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких росіяни обстріляли касетними снарядами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей 14-ти та 15-ти років, які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження", - написав він.

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Гайдай наголосив, що окупанти не зупиняються ні перед чим. Наразі російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокам'янка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам'янки, але вимушений був відійти, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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