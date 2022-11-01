Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на трьох напрямках - Генштаб

Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Росіяни проводять обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв.

Зберігається загроза завдавання нових ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема і з території республіки Білорусь.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував створити "економічний Рамштайн".

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