Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку в Одеській області

Вночі у регіоні лунали сигнали повітряної тривоги.

Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку в Одесі та області.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч минула під сигнали тривоги. Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку. Сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Дякую всім одеситам та мешканцям області, хто повідомляє про рашистські дрони. Разом до Перемоги і миру!", - зазначив він.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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