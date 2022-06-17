Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Сєверодонецьком

На Сєвєродонецькому напрямку тривають важкі бої, ворог застосовує ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Підрозділи російських військ продовжують обстріли Сєверодонецька із артилерії та РСЗВ, намагаючись встановити повний контроль над містом.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського”, - йдеться у повідомленні.

Також читайте Українські військові змусили окупантів залишити село на Харківщині - Генштаб ЗСУ

Українські військові успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного, після чого противник із втратами відійшов на раніше займані позиції.

Нагадаємо, на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку в укритті перебуває 568 людей, зокрема 38 дітей. Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої.

Росіяни хочуть зробити "котли" в Сєвєродонецьку і Лисичанську: Жданов про ситуацію на Донбасі

Читайте також: