Російські окупанти намагаються захопити Попасне та Сєвєродонецьк на сході України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Попасне та Сєвєродонецьк на сході України - Генштаб ЗСУ

Однак, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові не мають успіху у наступальних діях.

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступальні дії з метою захоплення Попасної та Сєвєродонецька Луганської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 8 квітня.

Також читайте Влаштували геноцид на Київщині: розвідка оприлюднила список військових управління росгвардії по Хабаровському краю

"На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ. Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначав, що основні зусилля росіян наразі є спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем та оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.