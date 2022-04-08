Російські окупанти намагаються захопити Попасне та Сєвєродонецьк на сході України - Генштаб ЗСУ

Однак, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові не мають успіху у наступальних діях.
Збройні сили Російської Федерації продовжують наступальні дії з метою захоплення Попасної та Сєвєродонецька Луганської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 8 квітня.
"На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ. Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають", - йдеться у повідомленні ЗСУ.
Раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначав, що основні зусилля росіян наразі є спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем та оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка.
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