Російські окупанти намагаються знищити фінансову систему на Херсонщині - перший заступник голови облради

Загарбники у Скадовську (Херсонська область) створили аналог районних державних адміністрацій.

У тимчасово окупованих містах Херсонської області загарбники хочуть встановити свою "владу".

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Також читайте В тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти нібито готуються до переходу в рублеву зону

"Зараз вони пробують створити якусь вертикаль влади на районному рівні. Тобто, вони почали призначати своїх "смотрящих", інакше я не можу назвати, в певних районах. Вчора це відбулося у Скадовську. Вони намагаються створити районні державні адміністрації, якійсь аналог", - сказав Соболевський.

Також перший заступник голови Херсонської облради додав, що окупанти надають неоднозначні меседжі.

"То вони говорять Херсонщина - це частина України, але під контролем РФ, то вони говорять про Таврійську губернію, про об'єднання до Криму. Зараз вони намагаються знищити фінансову систему на Херсонщині, працюють над тим щоб зробити видимість "рубльової зони". Впевнений, що нічого не вийде", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у Скадовську 15 квітня росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".

Чи вдасться окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині

25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а понад 40% населення вже виїхали з міста.

Читайте також: