Російські окупанти нанесли авіаудари по житлових будинках та заводі на Миколаївщині

Обставини обстрілу встановлюються.
13 березня 2022 року вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудари по заводу у місті Миколаєві та житловим будинкам у місті Баштанка Миколаївської області.
Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.
Внаслідок авіаударів майже зруйновано будівлю одного з цехів заводу. У результаті виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.
У місті Баштанка зруйновано декілька житлових будинків. Кількість потерпілих наразі встановлюється.
За процесуального керівництва органів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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