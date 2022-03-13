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Російські окупанти нанесли авіаудари по житлових будинках та заводі на Миколаївщині

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Російські окупанти нанесли авіаудари по житлових будинках та заводі на Миколаївщині

Обставини обстрілу встановлюються.

13 березня 2022 року вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудари по заводу у місті Миколаєві та житловим будинкам у місті Баштанка Миколаївської області.

Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури. 

Внаслідок авіаударів майже зруйновано будівлю одного з цехів заводу. У результаті виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У місті Баштанка зруйновано декілька житлових будинків. Кількість потерпілих наразі встановлюється.

За процесуального керівництва органів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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