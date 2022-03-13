Російські окупанти нанесли авіаудари по житлових будинках та заводі на Миколаївщині

Російські окупанти нанесли авіаудари по житлових будинках та заводі на Миколаївщині

Обставини обстрілу встановлюються.

13 березня 2022 року вранці російські військовослужбовці здійснили авіаудари по заводу у місті Миколаєві та житловим будинкам у місті Баштанка Миколаївської області.

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Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.

Внаслідок авіаударів майже зруйновано будівлю одного з цехів заводу. У результаті виникла пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У місті Баштанка зруйновано декілька житлових будинків. Кількість потерпілих наразі встановлюється.

За процесуального керівництва органів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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