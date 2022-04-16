Російські окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Олександрії

Російські окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Олександрії

Інформації про постраждалих від обстрілу наразі немає.

Увечері 15 квітня внаслідок ракетного удару російських окупантів було пошкоджено інфраструктуру аеродрому в місті Олександрії Кіровоградської області.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міський голова Сергій Кузьменко.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи", - повідомив голова міста.

Інформації про постраждалих від обстрілу наразі немає.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська зосередилися на обстрілах Донбасу, зокрема Маріуполя, а також у напрямку Миколаєва. Окрім того, окупанти посилюють повітряну активність на півдні та сході України.

Нагадаємо, 12 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Миргороду. Мер міста повідомив, що російська ракета пошкодила інфраструктуру аеродрому.

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