Російські окупанти наростили присутність в повітряному просторі України, але українські військові знищують авіацію РФ

Російські окупанти наростили присутність в повітряному просторі України, але українські військові знищують авіацію РФ

Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки вильотів.

21 березня 2022 року російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки вильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки росіян.

"Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється). ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено:

1 літак;

2 вертольоти;

6 БпЛА ОТР;

крилаті ракети.

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