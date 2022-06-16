Російські окупанти не готові помирати, а тому тікатимуть: Жданов про звільнення Херсона

Російські окупанти не готові помирати заради Херсона.

Загарбникам у випадку потужного контрнаступу ЗСУ простіше буде втекти, залишивши місто.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "ФейгінLIVE" 16 травня.

"Стійкість оборони залежить від готовності особового складу йти на самопожертвування заради захисту цих рубежів. І контрнаступ у районі Херсону по трьох напрямках дуже яскраво показав, що російські солдати не готові помирати за український Херсон. Вони хочуть тікати, кидаючи техніку та озброєння. Навіщо їм це? Вони можуть добре наступати за підтримки артилерії та авіації. Але коли вони потрапляють під вогонь, вони не готові помирати за чужу землю та незрозумілі ідеали. Та ще і гроші перестануть виплачувати, якщо військовий загине. А тому за умови взяття Херсону під дальність артилерії, але тут потрібна далекобійна артилерія з високоточними боєприпасами, є ймовірність змусити росіян здати місто", - сказав Олег Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов вважає, що війною Росії проти України з боку РФ керує один політик – президент Володимир Путін. Тому російські військові проводитимуть наступальні дії до останнього солдата.

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