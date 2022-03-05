Російські окупанти не можуть досягнути мети: вони бомблять мирні міста та готують фейкові репортажі про "успіх"

Російські окупанти не можуть досягнути мети: вони бомблять мирні міста та готують фейкові репортажі про "успіх"

У Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер".

Російські окупанти, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.

Також читайте Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок - Арахамія

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ворог наніс авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

"За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.