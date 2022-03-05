Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти не можуть досягнути мети: вони бомблять мирні міста та готують фейкові репортажі про "успіх"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти не можуть досягнути мети: вони бомблять мирні міста та готують фейкові репортажі про "успіх"

У Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер".

Російські окупанти, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема й із застосуванням бомбардувальної авіації по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Ворог наніс авіаудар по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені внаслідок бомбардування пошкоджено залізничну колію та виведено з ладу потяг, що використовувався для евакуації мирного населення.

"За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про “успішність” проведення "операції" на території України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація