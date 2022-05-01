Російські окупанти не припиняють обстріли Харкова та області: голова ОВА розповів, як минула доба

Російські окупанти не припиняють обстріли Харкова та області: голова ОВА розповів, як минула доба

За останню добу російські окупанти тричі обстріляли Харків, внаслідок чого постраждали три райони.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

"За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту. Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах", - зазначив він.

Очільник області додав, що за добу одна людина постраждала у Балаклійському районі.

Крім того, за словами Синєгубова, ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. Зокрема і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова, зауважив голова ОВА та наголосив, що кілька годин тому окупанти знову обстріляли населені пункти Дергачівської громади, є 1 постраждалий.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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