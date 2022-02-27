Російські окупанти нещадно гатять по Сумах: на фото показали руйнування

Російські окупанти нещадно гатять по Сумах: на фото показали руйнування

Вранці 27 лютого у місті спокійно.

У суботу, 27 лютого, російські війська нещадно обстрілювали українські міста. Добряче дісталося Сумам.

Фото наслідків від обстрілів опублікував голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За словами очільника області, станом на 09:30 27 лютого в Сумах спокійно.

Як повідомлялося, вранці у Сумах на вулиці зафіксували велику колону російської окупаційної техніки. Зазначається, що вона суне зі сторони Хімпрому на місто. До слова, підприємство "Сумихімпром" розташоване у південній частині міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: