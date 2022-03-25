Російські окупанти несуть втрати на Запоріжжі: знищено 15 загарбників,11 – поранено

Втрачає російська армія і техніку.

Протягом минуої доби, 24 березня, у Запорізькій області було знищено 15 окупантів, а 11 - поранено.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Крім того, українські військові захопили чотири бронетранспортери, один танк, пошкодили один літак, знищили п'ять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини, один танк та один бронетранспортер.

Запеклі бої точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. У Гуляйпільському районі повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль.

“З радіоперехоплення стало відомо, що окупанти несуть втрати, а Гуляйполе називають “Злым городом”. Я думаю, що вони ще не усвідомили, що у нас вся Україна зараз дуже й дуже зла”, - наголосив він.

Як повідомлялося, бійці одного з підрозділів територіальної оборони провели наступальну операцію та звільнили село Малинівка у Пологівському районі. Зараз триває “зачищення” села від диверсантів та залишків окупантів.

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