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Російські окупанти невдало обстріляли береговий ракетний комплекс ЗСУ в Одеській області

Дата публікації
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25к
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Російські окупанти невдало обстріляли береговий ракетний комплекс ЗСУ в Одеській області

Оперативне командування "Захід"

Обидві російські ракети не влучили в ціль.

Вранці у понеділок, 25 квітня, російські окупанти намагалися завдати ракетний удар по береговому комплексу “Бастіон” Збройних сил України на території Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

За його інформацією, ворог випустив дві ракети з боку окупованого Кримського півострова.

“Одна ракета впала у воду, інша — була збита нашими підрозділами ППО”, — повідомив Марченко.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами Одеси загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення.

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