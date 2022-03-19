Російські окупанти нищать інфраструктуру Київської області: пошкоджено школи, лікарні, церкви

Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.

Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області у населених пунктах, де тривають бойові дії.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

За його словами, за 24 дні війни зазнав руйнувань житловий фонд шести міст та 11 селищ області. Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.

Пошкоджено понад 20 об’єктів соціальної інфраструктури:

заклади освіти

лікарні, церкви

музеї

Центр надання адміністративних послуг

Внаслідок бойових дій без газопостачання залишаються 67 населених пунктів Бучанського, Вишгородського, Броварського, Фастівського районів. Електроенергії не мають близько пів тисячі населених пунктів області.

"У деяких населених пунктах ситуація ускладнюється активними бойовими діями. Комунальні служби одразу починають відновлення газо- та електопостачання, як тільки припиняються обстріли", - йдеться у повідомленні.

За словами Павлюка, лише протягом минулої доби вдалося відновити електропостачання у 90 населених пунктах.

Крім того, за одну добу мешканці Київської області залишили 1,4 тис. заяв про підпали, вибухи, мінування, пов’язаних з російською агресією.

Як повідомлялося, ворог не відмовляється від наступу на Київ. У напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад, наголошують у Генштабі ЗСУ.

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