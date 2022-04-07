Російські окупанти обікрали будинок Олега Скрипки: "Вломились і жили на моїй дачі"

Дача артиста розташована біля Бучі.

Лідер гурту Vоплі Vідоплясова Олег Скрипка розповів, що до його будинку вдерлися російські окупанти.

У своєму Instagram виконавець поділився, що його дача розташована в селі Козаровичи, що біля Бучі, де велися активні бойові дії. Російські окупанти вдерлися до його будинку і обікрали.

"Орки - мародери у селі Козаровичи, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - розповів артист.

Виконавець поділився, що загарбники забрали лише дрібні речі, а цінні – залишили.

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"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було - картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві. Все можна відбудувати. Головне, щоби ворог навічно пішов з нашої землі. Та ми запануєм у своїй сторонці. Все буде Україна! І величезна подяка нашим воякам, що боронять нашу землю!" - зазначив Скрипка.

До слова, артист також показав відео, на яких видно, по у будинку всюди розкидані речі, зокрема сухпайки, на який написано "армия России".

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