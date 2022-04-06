Російські окупанти обкрадали навіть своїх мертвих військових - Зеленський

Росіяни прийшли вбивати українців, а своїх воїнів вони залишають гнити в Україні.

Російські окупанти кидали трупи своїх військових та навіть грабували їх. Натомість українські лікарі допомагали пораненим окупантам.

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Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk

"Російські військові і є нацисти. Вони навіть не забрали трупів своїх та загиблих та поранених. Нікого. Вони їх не ховали. Вони бігли та знімали з трупів взуття, годинники та все, що на них було. І поранені російські військові, які залишались на дорогах, бо вони їх кидали, наші лікарі їх брали, завозили до лікарень та лікували. Я був у лікарні, де перебували наші захисники, я нагороджував наших героїв. Там були три наші герої та один десантник окупаційної армії. І наші медики боролися за його життя. Це ставлення росіян до людей: вони, як нацисти прийшли вбивати нас, а своїх вони залишають гнити в землі", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільше російські окупанти вбили тих людей, яких вони прийшли "захищати" – російськомовних.

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