Російські окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли Авдіївку: є загиблі та поранені

Зокрема, окупанти поцілили у житловий будинок.

Російська армія продовжує стріляти по цивільних мешканцях у населених пунктах Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації

У п'ятницю, 19 березня., в Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля. За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених.

До слова, напередодні вдалося провести евакуацію місцевих мешканців з Авдіївки. Вивезено 28 людей, серед яких семеро дітей.

Нагадаємо, Маріуполь російські окупанти зруйнували на 90%. Мирні мешканці 16 днів перебувають в облозі. У місті немає води, опалення, світла, зв'язку, їжі та медикаментів. До міста російські загарбники не пропускають гуманітарну допомогу.

Натомість щодня скидаютьвід 50 до 100 авіабомб. Під ударами опиняються житлові будинки, лікарні, пологові, школи, дитячі садки. У середу, 16 березня, окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр, де перебувало понад тисячу людей, переважно жінки і діти, про що загарбники знали.

Читайте також: