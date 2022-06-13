Російські окупанти обстріляли Бахмут: значно пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки

Минулої доби, 12 червня, російські окупанти обстріляли місто Бахмут. В результаті чого відбулося п’ять пожеж, одна з яких на відкритій території.

Значно пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

“Ворог не припиняє руйнувати домівки та життя людей. Минулої доби зазнало обстрілів місто Бахмут, це призвело до значних пошкоджень багатоквартирних та приватних житлових будинків. Внаслідок влучення вибухонебезпечних предметів виникло п’ять пожеж, одна з них на відкритій території”, - розповіли у пресслужбі ДСНС України.

Через пожежі було значно пошкоджено два житлові будинки та дві квартири.

Нагадаємо, що Росія завдала ракетного удару по Прилуках.

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