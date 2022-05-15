Російські окупанти обстріляли будівлі селищної ради та будинку культури у Комишувасі

Російські окупанти обстріляли будівлі селищної ради та будинку культури у Комишувасі

У Комишувасі російські окупанти обстріляли будівлі селищної ради та будинку культури.

Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також наголосив, що на фронті Луганщини та Донеччини за вчора відбито 12 атак ворога. Знищено: вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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