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Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку: є загиблий та поранені

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Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку: є загиблий та поранені

Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти у середу, 18 травня, обстріляли селище Чорнобаївка Херсонської області.

Через це загинув чоловік, а п'ятеро осіб отримали поранення. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, через обстріл Чорнобаївки 18 травня загинув чоловік, ще п'ятеро осіб отримали травми. Також у с. Правдіне через російські обстріли постраждало подружжя, оскільки у їхній будинок влучив ворожий снаряд. 

Також постійні обстріли російських окупантів завдали шкоди цивільній інфраструктурі Херсонщини. 

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінальних правопорушень", - наголосили в прокуратурі. 

Нагадаємо, станом на 19 травня ДБР зареєструвало майже 420 кримінальних проваджень проти зрадників, які могли співпрацювати з окупантами.

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