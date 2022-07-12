Російські окупанти обстріляли чотири громади у Сумській області: подробиці

Російські окупанти у вівторок, 12 липня, обстріляли чотири громад у Сумській області.

Через обстріли зруйновано приміщення місцевих жителів. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти о 10:00 відкрили вогонь по Шалигінській громаді. Було зафіксовано 14 пострілів з міномету. О 15:30 - ще 4 мінометні приходи.

Орієнтовно о 18:00 росіяни відкрили мінометний вогонь по Білопільській громаді. Зафіксовано 20 пострілів з міномету.

О 18:00 росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Стріляли із ствольної артилерії. Зафіксовано 13 "прильотів".

О 18:00 окупанти обстріляли Краснопільську громаду. Росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню. У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету - 5 прильотів. Як наслідок - потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

На щастя, постраждалих через обстріли немає.

Нагадаємо, розбирання завалів зруйнованої окупантами будівлі в місті Часів Яр на Донеччині триває. Надзвичайники знайшли тіла ще чотирьох людей.

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