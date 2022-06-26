Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину: двоє поранених, зруйновані будинки

Російські окупанти 26 червня з артилерії обстріляли Дніпропетровську область.

Через російські обстріли постраждали чоловік та жінка, зруйновані житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни кілька кілька годин обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

"Тричі ворог ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу. У місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, Росія посилила ракетні удари по Україні. Українців попередили про небезпеку активізації ракетних обстрілів армії Росії протягом 26 червня.

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