Російські окупанти обстріляли Донецьк та звинуватили у цьому Україну: яка мета провокації

Російські окупанти обстріляли Донецьк та звинуватили у цьому Україну: яка мета провокації

Російські окупанти наприкінці травня мінометами обстріляли Донецьк, щоб звинуватити у цьому Україну.

Метою провокації є гальмування надання Україні західного далекобійного озброєння та щоб мотивувати жителів Донецька воювати проти Збройних сил України.

ТСН.ua проаналізував матеріал російських псевдожурналістів та те, як вони "склепали" пропаганду ціною життів мешканців Донецька.

Окупанти зі 120-міліметрового міномета обстріляли два навчальні заклади у Донецьку а їхні пропагандисти заявили, що це зробили ЗСУ із 155-міліметрового озброєння, яке Україні передали США.

30 травня пропагандисти із RT з готелю "Донбас-Палас" зняли обстріл гімназію № 5 та школу № 22 у тимчасово окупованому Донецьку. Судячи із диму та характерного звуку вибуху, по школах стріляли зі 120-міліметрового міномета, яких окупанти розмістили у середмісті Донецька і саме ця зброя потрапила на відео російських пропагандистів.

Обережно, на кадрах російська пропаганда

Так, для обстрілу гімназії №22 окупанти заховали міномет у сквері біля готелю "Донбас-Палас", де і перебували пропагандисти. Якщо проаналізувати сюжет "РИА-Новости", то напрямок вирв та розташування фасаду вказують, що стріляли по діагоналі, тобто, в теорії, з того місця, де росіяни заховали 120-міліметровий міномет.

Обережно, на кадрах російська пропаганда

Зазначимо, що від місця обстрілів шкіл у Донецьку до найближчих українських позицій не менше 20 кілометрів, а це апріорі перевищує дистанцію стрільби 120-міліметрового міномета, що стосується артилерії, то фасади навчальних закладів розгорнуті вбік від позицій української артилерії, а це означає, що ЗСУ не могли обстріляти школи.

З цього можна зробити висновки, що Росія безсоромно обстріляла школи у Донецьку, щоб ціною людського життя, загальмувати передавання Україні західних систем залпового реактивного вогню. Також метою провокації є мотивування жителів Донецька воювати проти ЗСУ.

Як відзвітували самі пропагандисти, через обстріли шкіл 30 травня у Донецьку загинуло 5 людей, серед яких підліток 2009 року народження, ще 14 осіб отримали поранення. Тобто росіяни цинічно та безсоромно обстріляли Донецьк, вбили людей, щоб показати світу брехливу картинку про "обстріли" міста з "американської зброї".

Нагадаємо, за 100 днів повномасштабної війни в Україні на Дніпропетровщині повністю зруйновано аеропорт, понад 150 будинків, пошкоджено ще близько 400.

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