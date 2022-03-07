Російські окупанти обстріляли дві нафтобази на Житомирщині: спалахнули пожежі (відео)

На місці обстрілів працюють рятувальники.

Російські окупанти у понеділок, 7 березня, обстріляли дві нафтобази у Житомирській області. Через це спалахнули пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Так, 7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 осіб та 5 од. техніки ДСНС.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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