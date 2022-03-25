Російські окупанти обстріляли "Градами" Золоте - очільник Луганської ОДА

Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Зранку 25 березня російські окупанти обстріляли "Градами" Золоте.

Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.

"Протягом доби в області тривають запеклі бої – Збройні сили України намагаються витіснити росіян з Попасної та Рубіжного, де ворог закріпився на околицях населених пунктів. Водночас продовжується обстріл житлового сектору. Сьогодні зранку "рускій мір" вкотре відчули жителі Золотого – по місту армія РФ відкрила вогонь "Градами". Кількість жертв і руйнувань уточнюємо", – заявив Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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