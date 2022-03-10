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Російські окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові: рятувальники гасять масштабну пожежу

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Російські окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові: рятувальники гасять масштабну пожежу

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Харкові на вул. Вальтера, 19 триває ліквідація пожежі гуртожитку, який обстріляли російські окупанти. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"О 20:35 рятувальники виїхали на гасіння пожежі в 5 - поверховому гуртожитку на вул. Вальтера, 19 у П'ятихатках Київського району міста Харкова. Горять 6 кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі близько 100 кв.м", - йдеться у повідомленні. 

Триває ліквідація підрозділами ДСНС. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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Нагадаємо, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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