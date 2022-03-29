Російські окупанти обстріляли Харків "Градами", а Люботин - ракетами: один загиблий

Окупанти протягом доби майже пів сотні разів обстріляли регіон.

Армія Російської Федерації випустила дві крилатіли ракети по місту Люботин, що у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, одна людина загинула. Крім того, внаслідок обстрілів окупантів є постраждалі.

Крім того, протягом минулої доби російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з реактивних систем залпового вогню - типу "Град".

Як повідомлялося, у вівторок, 29 березня, армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти руйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху. За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 чоловік.

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