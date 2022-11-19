Російські окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено 14 будинків (фото)

Начальник Донецької ОВА закликає місцевих мешканців не бути легковажними та евакуюватися з Донеччини.

Окупанти обстріляли Краматорськ. Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани". – зазначив він.

На місці працюють рятувальники та поліція.

"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини", - закликав Павло Кириленко.

Нагадаємо, під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро людей отримали поранення.

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