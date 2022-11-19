Російські окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено 14 будинків (фото)

Начальник Донецької ОВА закликає місцевих мешканців не бути легковажними та евакуюватися з Донеччини.
Окупанти обстріляли Краматорськ. Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани". – зазначив він.
На місці працюють рятувальники та поліція.
"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини", - закликав Павло Кириленко.
Нагадаємо, під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро людей отримали поранення.
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