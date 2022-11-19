Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено 14 будинків (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
491
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Донецька ОДА
©
©
©
©
©
©

Начальник Донецької ОВА закликає місцевих мешканців не бути легковажними та евакуюватися з Донеччини.

Окупанти обстріляли Краматорськ. Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків.  

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани". – зазначив він.

На місці працюють рятувальники та поліція.

"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини", - закликав Павло Кириленко.

Нагадаємо, під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро людей отримали поранення.

Жива мішень під обстрілами: медики на фронті ризикують життям, рятуючи бійців

Жива мішень під обстрілами: медики на фронті ризикують життям, рятуючи бійців

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
491
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація